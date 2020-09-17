Taha Akyol'u dolandıranlar yakalandı

Taha Akyol'a kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan ve "Terör örgütleri peşinizde" diyerek 320 bin TL dolandıran 3 kişi yakalandı.

DHA'nın aktardığına göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında isimleri belirlenen 3 kişi dün gece geç saatlerde gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların, Taha Akyol'a kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak "Terör örgütleri peşinizde" diyerek 320 bin TL dolandırdığı belirlendi. Taha Akyol'un suç duyurusu üzerine başlayan soruşturmada isimleri tespit edilen kişiler dün polis tarafından gözaltına alındı.

Şüphelilerle telefonda Taha Akyol'un görüştüğü, onlara inandığı, istenilen parayı da oğlunun bankadan çekerek Şişli'nin ara sokaklarından birinde şüpheliye elden verdiği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında gözaltın alınanların bugün adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.