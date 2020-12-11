Tacizle suçlanan yayınevi sahibi intihar etti

Edebiyat dünyasında tartışma yaratan yazarların taciz iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Taciz iddiaları yazar Hasan Ali Toptaş hakkında başlamış sonunda kendisi de iddiaları kabul etmişti. Çalıştığı yayınevi yazarla ilişkisini kestiğini duyurmuştu.

Toptaş'tan sonra iddialara yeni isimler ekleniyor. Çok sayıda kadın, sosyal medya üzerinden edebiyat dünyasından birçok isim tarafından maruz kaldıkları tacizleri anlatıyor.

Sosyal medyada hakkında taciz iddiaları yayınlanan edebiyatçılardan İhtiyar Yayınevi sahibi yazar İbrahim Çolak intihar etti. İbrahim Çolak akşam 21.00 sıralarında kişisel Twitter hesabından, “Kendimi böyle bir sona hazırlamamıştım” ifadesiyle başlayan iki mesaj gönderdi:

“İyi bir insan olmaktı dileğim, başaramadım. Saatlerce, günlerce yazabilirim ancak bu hiçbir şeyi geri getirmez. Ben, şu saatten sonra eşimin, evlatlarımın, dostlarımın yüzüne bakamam.

Kimse tamamıyla suçlu değildir lakin başkalarına söylediğim, ‘kendimize yakışanı yapalım’ düsturunu kendim için tutamamış olmama gerçek bir pişmanlığım var. Beni seven, beni gözeten tüm dostlarıma, hassaten kahrımı çeken eşime ve evlatlarıma hayırla kalın diyorum.”

51 yaşındaki İbrahim Çolak Ankara’daki evinde iddiaya göre kendisini doğalgaz borusuna asarak intihar etti. Twitter’da ‘Leylasalinger’ kullanıcı adlı kadın, İhityar Kitabevi sahibi yazar İbrahim Çolak’a taciz suçlamasında bulunmuştu.

AKP eski Milletvekili Aydın Ünal İbrahim Çolak’ın vefatını “İbrahim Çolak dostumuzu, kardeşimizi kaybettik. Rabbim rahmetiyle muamele etsin. Başımız sağolsun” sözleriyle duyurdu. Yeni Şafak Yazarı İsmail Kılıçaslan da Çolak’ın intihar ettiğini ileri sürerek

“İbrahim Çolak intihar ederek son verdi hayatına. Ne diyeyim, ne yazayım bilmiyorum. Bildiğim tek şey intiharın hiç bir şart altında çözüm ve uygun son olmadığı… Çok üzgünüm.” ifadelerini kullandı.