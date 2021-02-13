Tacizi böyle savundu: 'Bir bayan meslektaşım benim kucağıma oturamaz ama bu sektörde oluyor’

Oyuncu Elit İşcan’a yönelik cinsel saldırı davasının karar duruşmasına Efecan Şenolsun’un avukatı Nail Gönenli’nin savunması tepki çekti.

Elit İşcan’ın avukatı Meriç Eyüboğlu, Nail Gönenli’nin mahkemede yaptığı savunmanın tutanağa geçmeyen bölümler olduğunu ve burada cinsiyetçi söylemlerin yer aldığını dile getirdi.

Hürriyet'ten Ece Çelik'e konuşan Eyüboğlu, şunları söyledi: “Dünkü duruşmada 4 avukat olarak hazır bulunduk. Yanımızda müvekkilimiz Elit İşcan vardı. Avukat Nail Gönenli, savunmasını dizi setlerinde kadınlarla erkeklerin ne kadar samimi olduğu, sürekli birbirine dokunduğu, sarılıp öptüğü, dolayısıyla bu davadaki sarılma ve öpme teşebbüsü gibi eylemlerin normal olduğu üzerine kurdu. Bu savunmayı yaparken olabilecek en cinsiyetçi örnekleri kullandı. ‘Afedersiniz öpüşme sahnesi çekiyorlar, afedersiniz başka sahneler de var, daha geçen gün beraber duş alma sahnesi çektiler’ gibi örnekler verdi.

Yine avukatlarla kıyaslama yaptığı bir bölümde ‘Bir bayan meslektaşım benim kucağıma oturamaz ama bu sektörde böyle şeyler oluyor’ gibi sözler sarf etti. Sonuç olarak verdiği mesaj, dizi setleri kadınlar ve erkeklerin birbirine dokunduğu, öptüğü, bunların çok olağan olduğu yerler, Elit İşcan da böyle bir kişi oldu. Kendisinin erkek şiddeti gibi, kadınların hayır demesinin hayır anlamına geldiği gibi önemli konuları daha önce duymadığı açık."