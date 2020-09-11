Tacize uğrayan Kardelen Kamişli: Nüfuzlu kişiler delil karartıyor

Kırıkkale’de kaldığı otelin odasında Seyit Muhammet Sarı adlı kişinin tacize uğrayan TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Kardelen Kamişli, yaşadığı olayın detaylarını anlattı.

ANKA'ya konuşan Kamişli, gece yarısı uyandığında Sarı’yı odasında gördüğünü söyledi. Kamişli, "Şahıs ‘Sen kimsin?’ diye sorduğumda ‘Sen Nurbanu’nun arkadaşısın’ dedi. Ayakkabısını çıkarmaya çalışırken, hışımla yatağımdan kalkabildim. Yataktan kalkmaya çalıştığımda beni tutmaya çalıştı. Sarhoşluğunun da etkisiyle beni tutamadı. Resepsiyondaki görevliyi aradım. Çünkü en yakındaki telefon otel telefonuydu. Resepsiyonu aradığımda bavulumun üzerindeki ceketini de alarak, kaçıp gitti. Ne kadar zaman odamda durduğunu maalesef bilmiyorum" dedi.

'Başka kişilerin de odasına girmiş'

Kamişli, resepsiyon görevlisile görüştükten sonra odasının kapısını kapattığını ancak kapının tekrar çalındığını belirterek, devamında yaşananları şöyle anlattı:

"Kapıyı açtığımda sessiz ol anlamında ‘Hişştt’ diye ses duydum. Sessiz ol anlamında işaret yapıyordu. Hemen kapıyı kapattım, polisi aradım. Odamdan çıkamadığımı, burada elindeki sigarayı bıraktığını ve delil olduğunu söyledim. Polis odama dahi gelmedi. (Sarı) Hatta başka kişilerin de odasına girmiş. Polis ilk gelişinde diğer odasına girilen kişiler de şikayetçi olmadığı için gitmiş. Daha sonrasında ben artık yakaladığını ve gittiğini görevliden teyit ettiğimde, aşağında 2 beyefendiyle karşılaştım. (Sarı’nın) Onların da odasına girdiğini ve hatta birini yumrukladığını anlattılar, fakat kendilerinin şikayetçi olmayacaklarını söylediler. Ben şikayetçi olacağımı ilettim ve şahsın derhal tutuklanmasını istedim. Polisi tekrar aradım. Gözaltına alındı ve ifadesi alındıktan sonra bırakıldı."

'Delil karartma söz konusu'

Otelden şikayetçi olan Kamişli, Sarı’nın kartlı giriş yapılabilen odasına nasıl girdiğinin açıklanmasını isteyerek, “Otel maalesef olayın yaşandığı kattaki kameraların bozuk olduğunu söylüyor. Kartlı geçiş sistemlerinde sadece benim odamdaki kartımın kullanıldığını iddia ediyor. Ben uyurken, bu kartla nasıl giriş çıkış yapılıyor. Kırıkkale’de nüfuzu olan kişilerin delil karartması söz konusu” diye konuştu.

155'i aradığında polisler de Kamişli'ya "Rüya görmüş olabilirsiniz, emin misiniz?" diye sormuş, gelen polisler ise "Barıştıralım sizi" demişti.