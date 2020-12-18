Tacizci 'hoca' hakkında tahliye kararı

Taciz görüntüleri ve dolandırıcılık haberleri sonrası tutuklanan gerici, bugünkü duruşmada tahliye edildi.

"Dini inanç ve duyguları istismar ederek dolandırıcılık yaptığı" gerekçesiyle yargılanan Dalğali, kendisine iftira atıldığını iddia etti.

Mahkeme, savunmasının ardından Dalğali'nin tahliyesine karar verdi.

Öte yandan Dalğali'nin, "terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla yargılandığı başka bir davadan tutuklu olduğu öğrenildi.

İddianamede, sanık hakkında "dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık" ve "Tekke ve Zaviyelerle Türbeleri Seddine ve Türbedarlıklar ile Birtakım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından 2 yıldan 7 yıl 3 aya kadar hapis cezası istenmişti.