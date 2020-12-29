Tabutçu vekil Ahmet Hamdi 'Yeliz' Çamlı Wikileaks'ten çıktı

Wikileaks belgelerinde AKP milletvekili olan 'Yeliz' lakaplı Ahmet Hamdi Çamlı ile ilgili Berat Albayrak'a uyarılarda bulunuluyor.

Halil İbrahim Danışmaz'ın Berat Albayrak'a yolladığı e-posta mesajında Çamlı'nın İstanbul milletvekili adayı oluşuna değiniliyor ve güvenilmez birisi olduğu söyleniyor.

Çamlı'nın borç batağında yüzdüğü ve evine gelen icra memurlarını balkondan atmaya kalktığını belirten iddia eden Danışmaz, Çamlı’nın daha sonra 4-5 villa sahibi olduğunu da iddia ediyor. Çamlı’nın lise öğrencisi bir çocuğa çarparak ölümüne neden olduğu iddiasını Berat Albayrak’a yazdığı mesajda anlatan Danışmaz, dönemin Hürriyet gazetesinin Çamlı’yı manşete taşımasından işkillendiğini ve daha sonra Çamlı sebebiyle AKP’nin zarar göreceği uyarasında bulunuyor.

Wikileaks belgeleri arasında yer alan Halil İbrahim Danışmaz’ın Berat Albayrak’a gönderdiği epostada Çamlı ile ilgili şu ifadeler kullanıldı:

‘‘Kardeşim tereciye tere satacak değilim, ama bu gördüğüm haber beni işkillendirdi. Muhtemelen sen biliyorsundur ama bu adam; liseyi bile parayla dışarıdan bitirmiş (üniversite olayı külliyen yalan). 4-5 sene önce evine gelen icra memurlarını evinin balkonundan atmaya çalışmış şimdi 4-5 villası varmış, yine 1-2 sene önce liseli bir çocuğa çarpmış ve ölümüne neden olmuş. 1 hafta yatıp çıkmış ve mahalle kahvesinde (İpneye bir koydum 9 metre havalandı p….zevnk) diye geyikliyormuş. Namaz niyaz olayı da bitmiş (kaynak: birisi vasıtasıyla karısı). Kahveden çıkmıyormuş kabadayı / mafya ayaklarıyla takılıyormuş.

Onca adam varken hürriyetin bu adamı manşete çekmesi hiç hayra alamet değil. İleri de bu adam üzerinden bizi kaşıyacaklar demektir.

Ve adamın oturduğu Fatih’te insanlar HAS Parti’ye doğru kaymaya başlamış…suprizlere açık olmalıymışız:(

Haftasonu moralini bozdum ama sana söylemeden geçemedim.

Muhabbetle…Halil…’’

Halil İbrahim Danışmaz’ın Berat Albayrak’ı uyardığı Hürriyet gazetesinin 17 Nisan 2011’de yayınladığı habere bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Çamlı son olarak 'çeşme' restorasyonuyla gündeme gelmişti

AKP'li vekil 270 yıllık çeşmeye yaptırdığı restorasyonda çeşmenin kitabesine babasının ismini ekletmişti. Gelen tepkilere dönük "Teşekkür edeceğine çamurla uğraşıyorsun” demişti.

E-postayı gönderen de Darphane'nin ihalesini almış

Halil İbrahim Danışmaz, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Darphane’nin sigara ve içki bandrolleri üretimini rakipsiz bir ihaleyle almış, DNS AŞ'yi ihaleden sadece 3,5 ay önce kurmuştu.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Albayrak’ın sağ kolu olarak nitelenen Turkish Heritage Vakfı eski Başkanı Halil İbrahim Danışmaz’ın Amerika’da faaliyet gösteren kişi ve kurumları fişleyerek Türkiye’ye ‘düzenli bilgi gönderdiği’ ortaya çıkmıştı. Vakfın internet sayfasına göre en büyük destekçileri THY, Emlak Konut, Kalyon Holding olduğu belirtilmişti.



