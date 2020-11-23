Tablo ağırlaşıyor: 153 ölüm, 6 bin 713 yeni hasta

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu yayımladı.

Buna göre son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 153 kişi yaşamını yitirdi, 6 bin 713 yeni "hasta" tespit edildi.

Ağır hasta sayısı 4 bin 409'a yükseldi.

Bugün iyileşen hasta sayısı 3 bin 254 oldu.

Bugünkü test sayısı 161 bin 125 olarak bildirildi.

Yoğun bakım doluluk oranında da artış sürüyor. Bakanlığın açıkladığı tabloya göre dün yüzde 70,8 olan erişkin yoğun bakım doluluk oranı bugün yüzde 71,3'e yükseldi.

Bakanlık verilerine göre Türkiye'de salgının başından beri can kaybı 12 bin 511, hasta sayısı 453 bin 585 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bugün tespit edilen 6.713 yeni hastamız var. Aşı kullanıma girene kadar, salgının yayılma hızını kontrol altında tutmaya devam edebilmek için destek verin. Tedbirlere uyun. Maske takın. Temizliğe dikkat edin. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlara girmeyin" dedi.