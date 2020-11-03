SystemAir HSK işçisinin direnişi devam ediyor!

Kocaeli Gebze’de bulunan SystemAir HSK fabrikasında sendikaya üye oldukları için ücretsiz izne çıkartılan 46 ve işten çıkartılan 2 işçi, bu uygulamaya son verilmesi için fabrika önünde başlattıkları direnişlerine 19 Ekim’den bu yana devam ediyor.

Bugün direnişteki işçiler, çevre fabrikalardan gelen Birleşik Metal İş üyesi işçilerin, BMİS başkanı Adnan Serdaroğlu ve DİSK başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun da katılımı ile fabrika önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Sendikalaşmaya karşı ücretsiz izin dayatmasına izin vermeyeceğiz... pic.twitter.com/AGxWNMwazZ — BİRLESİK METAL-İŞ (@BirlesikMetal) November 3, 2020

TKP de direnişteki işçilere destek için fabrika önündeydi

Basın açıklaması sırasında Türkiye Komunist Gençliği üyeleri de “Systemair HSK İşçisi yalnız değildir!”, “Ücretsiz izin uygulaması son bulsun!”, “İşten atılan işçiler geri alınsın” yazılı dövizler ve “Patronların Ensesindeyiz!” sloganlarıyla direnişteki işçilere destek için fabrika önündelerdi.

Systemair HSK fabrikasında sendikalaştığı için işten atılıp ücretsiz izne çıkan işçiler, bugün fabrika önünde direnişe geçtiler. TKG olarak direnen işçilere destek olmak için fabrika önündeydik.



Gençliğin ve emekçilerin geleceği ortak. Yaşasın sınıf dayanışması!@BirlesikMetal pic.twitter.com/0QN2ndozIf — Türkiye Komünist Gençliği (@TKGninsesi) November 3, 2020

Birleşik Metal İş’ten SystemAir HSK’ya cevap

Geçtiğimiz hafta şirket yönetiminin yaptığı açıklamada sendikanın kazanmış olduğu yetkinin geçerli olmadığı iddia edilmiş ve ücretsiz izinlerin gerekçesi olarak da “sendikanın faaliyetlerinin pandemi dönemiyle birlikte arttırdığımız önlemleri sekteye uğratması sonucu, çalışanlarımızın kendi sağlıklarına yönelik endişe duymaya başlaması” şeklinde ifade edilmişti.

Pandemi koşulları bahane edilerek patronlara sağlanan ayrıcalıkların işçilerin örgütlenme haklarının gasp edilmesine yönelik olarak nasıl kullanıldığına örnek teşkil eden bu açıklamaya cevaben Birleşik Metal İş sendikası yönetiminin yaptığı açıklamanın bir bölümü şu şekilde:

“Özetle, şirket yönetiminin yaptığı açıklama, bugüne kadar uygulanan hukuksuzluklara dayanak oluşturmaktan uzaktır.

Oysa olanlar tüm açıklığıyla göz önündedir. Systemair HSK’da ulusal ve uluslararası normlarla güvence altına alınan temel işçi haklarını tümüyle çiğnenmiştir. Tek tek sıralamak gerekirse;

- Systemair HSK’da işçilerin Anayasal hakkı olan sendikalaşma özgürlüğü engellenmekte,

- Sendika üyesi olan işçilere ayrım yapılmakta,

- Sendika üyesi olan işçilerin sendika üyeliğinden istifa etmeleri için baskı yapılmakta,

- Sendika üyesi olan işçiler tek taraflı ücretsiz izini çıkarılmakta ve bu şekilde fabrikadan uzaklaştırılarak cezalandırılmakta,

- Sendika üyesi olan işçiler (dışarıda bekleyen arkadaşlarına selam verdikleri için) tazminatsız işten çıkarılmakta,

- Fabrika içindeki üretim olağan olmayan bir planlamayla bir başka tedarikçi şirkete kaydırılmakta,

- İşçilerin sendikal temsiliyeti tanınmamaktadır.

Sorunun hala çözümü olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Şirket yönetiminin yapması gereken, tek bir dakika kaybetmeksizin işçilerin sendikal temsiliyetini tanımaktır. Ücretsiz izin uygulaması ayrımsız sona ermeli, atılan işçiler geri alınmalı, sendika ile görüşmeler biran önce başlamalıdır. Systemair HSK’da iş barışını sağlamanın tek yolu budur.”