SystemAir HSK işçisinin direnişi devam ediyor!

Kocaeli Gebze’de bulunan SystemAir HSK fabrikasında sendikaya üye oldukları için ücretsiz izne çıkartılan 46 ve işten çıkartılan 2 işçi, bu uygulamaya son verilmesi için fabrika önünde başlattıkları direnişlerine 19 Ekim’den bu yana devam ediyor.
Bugün direnişteki işçiler, çevre fabrikalardan gelen Birleşik Metal İş üyesi işçilerin, BMİS başkanı Adnan Serdaroğlu ve DİSK başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun da katılımı ile fabrika önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.
Sendikalaşmaya karşı ücretsiz izin dayatmasına izin vermeyeceğiz... pic.twitter.com/AGxWNMwazZ— BİRLESİK METAL-İŞ (@BirlesikMetal) November 3, 2020
TKP de direnişteki işçilere destek için fabrika önündeydi
Basın açıklaması sırasında Türkiye Komunist Gençliği üyeleri de “Systemair HSK İşçisi yalnız değildir!”, “Ücretsiz izin uygulaması son bulsun!”, “İşten atılan işçiler geri alınsın” yazılı dövizler ve “Patronların Ensesindeyiz!” sloganlarıyla direnişteki işçilere destek için fabrika önündelerdi.
Systemair HSK fabrikasında sendikalaştığı için işten atılıp ücretsiz izne çıkan işçiler, bugün fabrika önünde direnişe geçtiler. TKG olarak direnen işçilere destek olmak için fabrika önündeydik.— Türkiye Komünist Gençliği (@TKGninsesi) November 3, 2020
Gençliğin ve emekçilerin geleceği ortak. Yaşasın sınıf dayanışması!@BirlesikMetal pic.twitter.com/0QN2ndozIf
Birleşik Metal İş’ten SystemAir HSK’ya cevap
Geçtiğimiz hafta şirket yönetiminin yaptığı açıklamada sendikanın kazanmış olduğu yetkinin geçerli olmadığı iddia edilmiş ve ücretsiz izinlerin gerekçesi olarak da “sendikanın faaliyetlerinin pandemi dönemiyle birlikte arttırdığımız önlemleri sekteye uğratması sonucu, çalışanlarımızın kendi sağlıklarına yönelik endişe duymaya başlaması” şeklinde ifade edilmişti.
Pandemi koşulları bahane edilerek patronlara sağlanan ayrıcalıkların işçilerin örgütlenme haklarının gasp edilmesine yönelik olarak nasıl kullanıldığına örnek teşkil eden bu açıklamaya cevaben Birleşik Metal İş sendikası yönetiminin yaptığı açıklamanın bir bölümü şu şekilde: