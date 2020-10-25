Sydney'de Diyanet'e bağlı camiye saldırıda maddi hasar

Avustralya’nın Sydney kentinde bulunan Auburn Gelibolu Camisi, bugün akşam saatlerinde kimliği açıklanmayan bir kişinin saldırısına uğradı.
Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Auburn Türk İslam Kültür Merkezi yönetimindeki Gelibolu Camisi’ne giren erkek saldırganın, caminin üst katındaki avizeleri, pencere camlarını, plazma televizyonu ve bazı eşyaları kırarak binlerce dolarlık maddi hasara yol açtığı açıklandı.
AA'nın aktardığına göre saldırganın görüntülerini cep telefonuyla kaydeden bazı kişilerin haber vermesi üzerine polis, kimliği açıklanmayan saldırganı gözaltına aldı.