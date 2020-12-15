Suyumuz da kapitalizmin saldırısı altında

soL Bakış bu programda Bilim ve Aydınlanma Akademisi (BAA) Kolektif Yaşamı Kurgulama Bilim Alanı Su Politikaları Komisyonu’nun hazırladığı “Kapitalizmin Kıskacında Su Kaynakları” başlıklı raporu mercek altına aldı.

Raporda, içme sularının metalaşması ve bununla bağlantılı olarak insanların suya ulaşımının engellendiğine dikkat çekiliyor.

'Milyarlarca kişi temiz içme suyundan yoksun'

BAA Kolektif Yaşamı Kurgulama Bilim Alanı Su Politikaları komisyonu’nun su raporuna göre 2017 yılı itibari ile 2,1 milyar insan temiz içme suyundan, bunun yaklaşık iki katı sayıda insan ise günlük hijyen imkanından yoksun bulunuyor.

Raporda su kaynakları ile ilgili saptamalar şöyle:

"Yeryüzünde var olan suyun sadece yüzde 2,5’i tatlı su olarak tanımlayabileceğimiz niteliktedir. Bu suyun çok büyük bir kısmı buzullarda ve buz tabakalarında donmuş haldedir. Donmamış olan suyun büyük bir kısmı yeraltı suyu olarak akiferlerde depolanmakta, yüzey ve atmosferik olarak değerlendirebileceğimiz su miktarı ise tüm tatlı su potansiyelinin yalnızca yaklaşık yüzde 0,4’üne tekabül etmektedir. Kullandığımız su, akışa geçen yüzey suları ve pompalar yolu ile yeraltından çektiğimiz yeraltı sularından meydana gelmektedir.

Yeryüzündeki sınırlı miktardaki su sürekli bir döngü halindedir. Yılda yaklaşık 400 milyar litre su bu döngüden geçer ki, bu da dışardan bir müdahalede bulunulmazsa tükenmeyecek bir kaynaktan bahsedildiği anlamına gelmektedir.

Doğaya bilinçli olarak müdahale eden yegâne varlık olan türümüz, bu döngüye geçtiğimiz yaklaşık 300 bin yıldır kayda değer bir tahribatta bulunmamışken, sanayi devrimi ile birlikte son iki yüzyıl içinde hızla artan kar odaklı üretim ve tüketim tahribatın boyutlarını onarılamayacak boyutlara taşımaktadır. Endüstri ve tarım suyu mekânından kopartmaktadır.

Endüstri ve tarımda kullanılan su, üretilen ürünler ile beraber taşınmaktadır. Günümüzde suyu mekânsızlaştırmayı en somut olarak ambalajlı su sektöründe görmekteyiz. Belirli bir havzada döngüde bulunan su, bu sektör vasıtası ile birlikte mekânsızlaştırılmaktadır.

'Suyun dağılımı ciddi anlamda eşitsizlik gösteriyor'

Dünyada mevcut suyun dağılımı ciddi anlamda eşitsizlik göstermektedir. Kişi başına düşen günlük su tüketimi konusunda da merkez/çevre ülkeler arasında 30 kata varan farklılıklar görülmektedir. Birçok gelişmemiş ülkede insanlar, yaşamsal aktiviteler için asgari ihtiyaç olan günlük 50-100 litre suya ulaşamamaktadır.

Dünyada sanayi içinde su kullanımı konusunda aslan payını enerji üretimi almaktadır. Tüm sanayinin su kullanımının yüzde 70-75’i (tüm tatlı suların yüzde 15’i) enerji üretimine harcanmaktadır. Bunun yanında yenilenebilir bir enerji türü olan hidroelektrik enerji ülke düzeyinde hiçbir planlama olmadan tamamen piyasanın bir enstrümanı olarak değerlendirilmiştir. Türkiye’de özellikle 2005 yılı sonrasında yapılan hidroelektrik enerji santralleri toplumsal yaşama, su rejimine ve ekosisteme ciddi anlamda zarar vermiştir.

'Asıl tehlike, kapitalist ekonomi politikaları'

Evsel ve içme suyu kullanımı tarım ve sanayiye göre en düşük su tüketiminin olduğu alandır. Fakat insanların içme suyu ihtiyacı için en çok tartışılan alandır. Birçok ülkede içme suyu temini kilometrelerce yol yürüyerek, arıtılmamış atık suların kullanılmasıyla sağlanmaktadır. Bu sorun özellikle kadınlar ve çocuklar için daha da yakıcı durumdadır. Birleşmiş Milletler raporları içme suyuna ulaşımın zor olduğu ülkelerdeki kadınların her yıl 40 milyar saatini suya ulaşmak için harcadıklarını ortaya koymaktadır.

İklim değişiklikleri, ekosistemde yarattığı diğer değişikliklerin yanında su kaynakları üzerinde baskılara sebep olmaktadır. Bu baskılar zaten hâlihazırda eşitsiz dağılmış olan su kaynakları üzerinde bambaşka süreçlere yol açma ihtimali ortaya çıkmaktadır. Bu süreç, mevcut su zengini ülkelerin yarının su stresi yaşayan ülkeleri haline gelmesi, orman yangınlarının artması, gıda krizlerinin ortaya çıkması gibi ihtimalleri arttırmaktadır.

Sınırlı bir kaynak olarak nitelendirdiğimiz suyun kontrolsüz nüfus artışından etkileneceği aşikârdır. Su kaynakları üzerindeki basıncı, demografik artıştan çok neoliberal politikalar kaynaklı su ve enerji yoğun tüketim alışkanlıklarına doğru bir yönelim ve sınırsız tüketime dayalı büyüme modelini dayatan ekonomik modelin herhangi bir merkezi planlama yapılmaksızın tamamen piyasa mekanizmalarına terkedilmesi yaratmaktadır.

Bugün yerküreyi su kıtlığı tehlikesi ile baş başa bırakan asıl tehlike, kapitalist ekonomi politikalarıdır. Bugün su sorununa dair tartışılan suyun metalaşması, su kirliliği, suya ulaşamama, dengesiz suya dayalı üretim gibi sorunların hepsinin dayandığı nokta kapitalizmdir. Bu gerçek görmezden gelinerek getirilen çözüm önerilerinin palyatif tedbirlerden öteye geçemeyeceği ortadadır."

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