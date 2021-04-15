Süveyş Kanalı'nı tıkayan geminin sahibinden 900 milyon dolar tazminat talebi

Mısır'da Süveyş Kanalı İdaresi'nin, geçen ay karaya oturarak kanalın 5 gün boyunca trafiğe kapanmasına yol açan Ever Given adlı yük gemisinin sahibi Japon şirketten yaklaşık 900 milyon dolar tazminat talep ettiği belirtildi.

Japon NHK'nin haberine göre geminin sahibi Shoei Kisen Kaisha adlı şirket dün yaptığı açıklamada Süveyş Kanalı İdaresi'nin kendilerinden yaklaşık 900 milyon dolar tazminat talep ettiğini bildirdi.

İstenen tazminat miktarına geminin yeniden yüzdürülmesi masraflarının ve kanalın tıkanması nedeniyle oluşan nakliye ücreti kayıplarının da dahil olduğu belirtildi. Süveyş Kanal İdaresi'nin tazminat bedeli ödenene kadar gemiyi alıkoyacağı ileri sürüldü.

Japon şirket istenen tazminat bedelini "görülmemiş ölçekte" diye niteledi ve kanal idaresinin tazminat iddiasına net bir dayanak göstermediği savundu. Şirket yetkililerinin Süveyş Kanalı İdaresi'yle müzakereye devam edeceği ve gemiyi en kısa sürede geri almayı umduğu kaydedildi.

400 metre uzunluğundaki Ever Given yük gemisi 24 Mart'ta yakalandığı kum fırtınası sonrası rotasından çıkarak karaya vurmuş ve kanalda sıkışmıştı. Kanalı enlemesine kapatan gemi yaklaşık bir haftalık çalışmanın ardından kurtarılmış ve bu süre içinde kanal trafiğe kapalı kalmıştı.