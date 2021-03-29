Süveyş Kanalı deniz trafiğine yeniden açıldı

Mısır'da Süveyş Kanalı yönetiminden yapılan açıklamada kanalın deniz trafiğine bugün saat 18.00 itibariyle tamamen açıldığı belirtildi.
Süveyş Kanalı'nda geçen hafta başında Panama bandıralı Ever Given gemisinin karaya oturması nedeniyle kanal gemi geçişlerine kapanmıştı.
Günler süren çalışmalar sonucu geminin sıkıştığı yerden kurtarılmasının ardından kanal deniz trafiğine yeniden açıldı.
Süveyş Kanalı idaresinden yapılan açıklamada Pazartesi 18.00 ile Salı sabahı 08.00 saatleri arasında 113 geminin kanaldan geçmesinin beklendiği bildirildi.