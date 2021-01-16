Suudiler Katar'da büyükelçilik açacak

Suudi hanedanlığının Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan Cumartesi günü Riyad'da düzenlediği ortak basın toplantısında Suudi Arabistan'ın birkaç gün içinde Katar'ın başkenti Doha'da bir büyükelçilik açacağını söyledi.

Suudi güdümlü altı üyeli Körfez İşbirliği Konseyi liderleri, 41. Körfez zirvesinin sonunda Katar ile anlaşmazlığı sona erdirdi ve diplomatik bağları yeniden kurma kararı aldı.

Suudi Arabistan, Riyad ve Doha arasındaki ticari uçuşlar 14 Ocak'tan itibaren yeniden başlamıştı. İki ülkenin hava sahası ile kara ve deniz sınırlarını 4 Ocak'ta Katar'a resmen yeniden açtı.

BAE, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Mısır, Katar'ın Müslüman Kardeşler'e olan desteği gerekçe göstererek Haziran 2017'de Katar ile diplomatik, ticari ve lojistik bağlarını sona erdirmişti.