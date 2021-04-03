Suudiler: İsrail'le normalleşme 'muazzam faydalar' sağlayacak

Suudi Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan el Suud, İsrail'in statüsünün normalleşmesinin Orta Doğu için "muazzam faydalar" sağlayacağını öne sürdü. Prens Faysal, herhangi bir potansiyel anlaşmanın "İsrail ile Filistin arasında barışa yönelik ilerleme sağlanırsa" mümkün olacağını sözlerine ekledi.

Prens Faysal ABD menşeli CNN'e verdiği söyleşide "İsrail’in bölgedeki statüsünün normalleşmesi bir bütün olarak bölgeye muazzam faydalar sağlayacaktır" dedi. Suud prens bunun "Ekonomik, sosyal ve güvenlik açısından son derece yararlı olacağını" söyledi.

Ancak Suudi aristokrat, olası herhangi bir anlaşmanın ancak İsrail ile Filistin arasında barışa yönelik ilerleme sağlanması ve Filistinlilere 1967 sınırlarına dayanan egemen bir devlet verilmesi ile mümkün olacağını da sözlerine ekledi.

Prens Faysal, "Bir anlaşmanın yakın zamanda olup olmayacağını bilmiyorum, barış sürecindeki ilerlemeye çok bağlı" dedi.

Suud soylu şöyle konuştu:

"Tabi ki masada bir normalleşme anlaşması var, 2002'den beri masada; buna Arap barış planı deniyor. Ve bundan daha önce, 1982'de Krallık (Suudi Arabistan) tarafından sunulan ve Filistin meselesine adil bir çözüm karşılığında İsrail ile tam ve tam bir normalleşme olasılığını ortaya koyan Fes İnsiyatifi'ne sahiptik.

Şimdi bölgedeki normalleşme ancak Filistin meselesini ele alırsak ve 1967 sınırları içinde Filistinlilere haysiyet veren ve onlara haklarını veren bir Filistin devleti kurabilirsek başarılı olabilir. Buna doğru bir yol bulabilirsek, İsrail de dahil olmak üzere herkesin katkıda bulunabileceği çok çok daha güvenli bir bölge ve çok daha müreffeh bir bölge görebiliriz”

Prens Faysal, İsrail vatandaşlarının Mekke'ye hac ziyareti yapma imkanları olup olmayacağı sorulduğundaysa, bunun İsrail-Filistin barış sürecindeki ilerlemeye bağlı olacağını söyledi.

Bir grup körfez ülkesi, Sudan, Fas ve Kosova geçtiğimiz yıl Trump'ın insiyatifiyle İsrail'le "Abraham Anlaşmaları" ve diğer başlıklarda bir dizi sözde barış anlaşmasına imza attı.

Sözkonusu "normalleşme" adımları Filistin mücadelesine karşı İsrail'e meşruiyet alanı yaratmakla eleştirilirken anlaşma kapsamında ülkeler ABD'den bir dizi politik ve ticari fayda kazandı.