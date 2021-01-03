Suudiler İngiltere'ye uçuşları tekrar açıyor

Suudi İçişleri Bakanlığı, Pazar günü erken saatlerde yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın bazı ülkelerde mutasyona uğramış bir Covid-19 varyantının tespit edilmesinin ardından uygulanan geçici seyahat yasağını kaldırdığını söyledi.

Bakanlık, Suudi devletine hava, kara ve deniz yoluyla girişin Pazar günü saat 11.00'de yeniden başlayacağını söyledi.

Suudiler, İngiltere, Güney Afrika ve Covid-19 varyantının tespit edildiği diğer ülkelerden Suudi vatandaşı olmayanların ülkeye girişine kısıtlamalar getirmişti.

Suudi Arabistan'da şimdiye kadar 362 bin 488 kişi Covid-19'a yakalandı. Ülkede 1 Ocak itibariyle toplam ölüm sayısı 6 bin 230 olarak bildirildi.