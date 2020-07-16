Suudi patronlar da Kanal İstanbul'un kokusunu almış: Suudi patronun 9 dönümlük arazisi imara açıldı

Kanal İstanbul projesi bölgesinde Katarlı ve Kuveytli patronların ardından şimdi de Suudi bir patronun arazisi imara açıldı. Sulaiman Al Muhaidib isimli patronun Kanal İstanbul güzergahındaki 9 dönümlük arazisine yapılaşma izni verildi.

Haber Merkezi

Kanal İstanbul projesi bölgesinde Katarlı ve Kuveytli patronların ardından şimdi de Suudi bir patronun arazisi imara açıldı. 

Sulaiman Al Muhaidib, Arnavutköy Sazlıbosna köyünde tarla vasfında 9 bin 500 metrekarelik araziyi 2015 yılında satın almıştı.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, Sulaiman Al Muhaidib isimli patronun Kanal İstanbul güzergahındaki 9 bin 500 dönümlük arazisine imar izni çıktı. 

Tarla vasfındaki arazi kısmen konut, kısmen yol, kısmen de anaokulu ve ilköğretim alanında kaldı. Plan notlarına göre konut alanlarına zemin + 3 kat izinli yapılaşma yapılabiliyor.

Anaokulu alanlarında da zemin + 1 kat sınır tanındı. Buna ilişkin plan notlarında ise “Bu alanlarda, ilgili kurum görüşleri alınarak ortaokul tesisleri yapılabileceği gibi ilkokul ve ortaokul tesisleri bir arada da yapılabilir'' ifadeleri yer aldı.

İlgili Haber

Erdoğan’ın Katar sevgisi: Kanal İstanbul o 'first leydi'ye çalışacak

İlgili Haber

Kanal İstanbul saldırısı: Sadece Berat Albayrak ve Katarlılar değil, hepsi orada...