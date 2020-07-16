Suudi patronlar da Kanal İstanbul'un kokusunu almış: Suudi patronun 9 dönümlük arazisi imara açıldı

Kanal İstanbul projesi bölgesinde Katarlı ve Kuveytli patronların ardından şimdi de Suudi bir patronun arazisi imara açıldı.

Sulaiman Al Muhaidib, Arnavutköy Sazlıbosna köyünde tarla vasfında 9 bin 500 metrekarelik araziyi 2015 yılında satın almıştı.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, Sulaiman Al Muhaidib isimli patronun Kanal İstanbul güzergahındaki 9 bin 500 dönümlük arazisine imar izni çıktı.

Tarla vasfındaki arazi kısmen konut, kısmen yol, kısmen de anaokulu ve ilköğretim alanında kaldı. Plan notlarına göre konut alanlarına zemin + 3 kat izinli yapılaşma yapılabiliyor.

Anaokulu alanlarında da zemin + 1 kat sınır tanındı. Buna ilişkin plan notlarında ise “Bu alanlarda, ilgili kurum görüşleri alınarak ortaokul tesisleri yapılabileceği gibi ilkokul ve ortaokul tesisleri bir arada da yapılabilir'' ifadeleri yer aldı.