Suudi öncülüğündeki koalisyondan Yemen'e saldırı

Al-Arabiya gazetesinin haberine göre Suudi Arabistan’ın öncülüğünde koalisyon güçleri, Yemen’in başkenti Sana’nın kuzeyinde bulunan al-Delmi hava üssünde konuşlu dört insansız hava aracını imha etti. Koalisyona bağlı savaş uçakları Sana yakınlarındaki Husilere ait askeri tesis ve kışlaları da hedef aldı.

Koalisyon güçleri Cumartesi günü, Yemen’in başkentinde Husilere ait iki askeri hedefin vurulduğunu açıklamıştı.

Saldırının geçtiğimiz Perşembe Husiler tarafından Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bulunan önemli bir hedefe yönelik balistik füze saldırısına misilleme olarak gerçekleştirildiği belirtiliyor.