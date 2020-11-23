Suudi Aramco petrol dağıtım istasyonuna füze saldırısı

Suudi Arabistan, devlet petrol şirketi Aramco'nun Cidde'deki dağıtım tesisinin saldırıya uğradığını doğruladı.

Yemen'deki Husiler tesisi füzeyle vurduklarını açıklamıştı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı "terörist" diye nitelediği saldırının ardından tesiste çıkan yangının kısa sürede söndürüldüğünü, saldırının can kaybına ya da faaliyetlerin aksamasına neden olmadığını açıkladı.

Husilerin kontrolündeki Saba haber ajansı, Husi silahlı güçleri sözcüsü Yahya Seri'nin Aramco'ya yönelik füze saldırısının "Suudi Arabistan'daki geniş çaplı operasyonların" başlangıcı olduğunu belirttiğini duyurmuştu.

Habere göre Yahya Seri "Suudi Arabistan vatandaşlarına ve bu ülkede faaliyet gösteren şirketlere önemli tesislerden uzak durmaları" uyarısında bulunmuştu.