Suudi Arabistanlı ve İranlı yetkililer Bağdat'ta görüştü

Iraklı bir üst düzey yetkili, basına yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan ve İranlı yetkililerin Bağdat'ta diplomatik ilişkileri onarmak üzere görüşme gerçekleştirdiği iddiasının doğrulandığını bildirdi. Görüşmenin Irak hükümeti tarafından ayarlandığı ve Yeşil Bölge'de, güvenlik yetkilileri düzeyinde gerçekleştirildiği aktarıldı.

Irak Başbakanlığı ofisinden ismini vermeyen bir yetkili, El Arabi el Cedit gazetesine yaptığı açıklamada, görüşmenin 10 gün önce Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el-Araci gözetiminde ve Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin desteğiyle gerçekleştiğini kaydetti.

Yetkili, "Görüşme, taraflar bir olguyu tartışmak yerine bir doğrultu aramaya odaklandığı için samimi geçti. Irak, burada arabulucuk rolünü üstlenmek istedi, çünkü hükümet, güvenlik açısından iki ülke arasındaki tansiyonun ciddiyetinin farkında" diye konuştu.

İngiliz Financial Times gazetesi, üç yetkiliye dayandırdığı haberinde, iki ülke yetkililerinin 5 yıl aradan sonra diplomatik ilişkileri yeniden başlatmak üzere doğrudan görüştükleri iddiasında bulunmuştu.

İran ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler, 2016 yılında Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliğinin basılmasıyla bozulmuştu. İki ülke, olayın ardından diplomatik ilişkileri kesmişti.

ABD ve Suudi Arabistan, Yemenli Husilerin 2019 yılından bu yana Suudi petrol şirketi Aramco'nun tesislerine gerçekleştirdiği saldırılardan İran'ı sorumlu tutmuştu.