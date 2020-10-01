Suudi Arabistan'ın Türkiye’ye örtülü ambargosu görünür oldu: Büyük şirketten müşterilerine uyarı

Suudi Arabistan’ın 1 Ekim'den itibaren Türk mallarına ambargo uygulamaya başlayacağı yönündeki iddialara ilişkin adımlardan biri dünyanın en büyük konteyner taşımacılık şirketi Maersk’ten geldi.

Dünya'dan Aysel Yücel'in haberine göre, şirket, Suudi Arabistan’a yük gönderen tüm müşterilerine yazı göndererek, Türkiye’den gönderilen malların gümrüğe takılabileceği uyarısında bulundu.

Maersk’in mail yoluyla müşterilerine ilettiği yazıda şu açıklamaya yer verildi:

“Suudi Arabistan’da tahliye olacak, Türkiye kaynaklı tüm yüklemeler, çeşitli ithalat yasakları ve/veya gümrük işlemlerinde yavaşlatmaya maruz kalacak. Bu bağlamda, birçok yükte terminallerde ciddi beklemeler yaşanabilir veya ithalatçısı tarafından gecikmeli olarak teslim alınabilir ya da bu yüklemeler tamamen gümrüğe terk edilebilir. Kontrolümüz dışında gerçekleşen bu problemler dahilinde, Türk Ticaret Kanunu Madde 1207 uyarınca gönderilen eşyanın teslimini isteme hakkını kullanmazsa, taşıtan, navlun sözleşmesi gereğince navlunu ve diğer alacakları (demuraj, detention, varış yeri lokal ücretleri ve Türkiye’ye geri iade navlunu dahil, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) taşıyana ödemekle yükümlü olduğunu belirtmek isteriz. Siz değerli müşterilerimize olası zararlarınızı minimuma indirmek adına gerekli gördüğünüz tüm önlemleri almanızı tavsiye ediyoruz. Daha fazla bilgi ve detay için Maersk müşteri temsilcilerinizle temasa geçebilirsiniz.”

UTİKAD Krallığın resmi kararını istedi

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) ve Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) gibi sektör dernekleri de konuyla ilgili açıklamalar yaptı.

UTİKAD Başkanı Emre Eldener, henüz bu konuda resmi bir açıklama gelmediğini ama endişeli olduklarını söylerken UTİKAD’ın ambargo söylentilerini çeşitli kaynaklardan doğrulattığını belirterek Suudi Arabistan Krallığı'nın resmi kararının derneğe iletilmesi talebinde bulunduğu öğrenildi.

UND yetkilileri de henüz nakliyecilerden somut bir şikâyet almadıklarını, konuyu yakından takip ettiklerini ve ilgili bakanlıklarla iletişimde olduklarını söyledi.

Yetkililer, sorunun çözülmemesi halinde Suudi Arabistan’a yapılan 3 milyar dolarlık ihracatın sekteye uğrayacağını belirtti.

Türkiye’den Suudi Arabistan’a yük taşıyan bir havayolu şirketinin yetkilisiyse yine Dünya Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, bu konuda Suudi Arabistanlı yetkililerle bazı görüşmeler yapıldığını ve yakında resmi olarak bilgi paylaşımında bulunacaklarını aktardı.

Rif Line Lojistik Türkiye Genel Müdürü Mehmet Serkan Erdem ise Suudi Arabistan limanlarında Türk mallarına yönelik aylardır sıkıntılar yaşadıklarını dile getirerek, “Bu nedenle Suudi Arabistan’a yük almayı aylar önce durdurmuştuk. Malları bekletiyorlar, konteynerleri açıp mala zarar veriyorlar” dedi.

Bu arada yapılan son açıklamalarda Türk ihracatçılar Suudi Arabistan’dan gelen sipariş iptallerinin yoğunlaştığını bildirdi.