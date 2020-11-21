Suudi Arabistan'ın Türkiye ambargosuna ilişkin AKP'den ilk açıklama

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yazılı soru önergesinde, Suudi Arabistan'ın Türkiye’ye karşı ambargosuna dikkat çekti, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan yanıt istedi.

Gürer’in önergesini yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Dış Politika gündemimizdeki tüm meseleleri milli menfaatlerimiz doğrultusunda, tarihimizin ve coğrafyamızın gerekleri çerçevesinde ele alıyoruz. Sahada ve masada etkin bir diplomasi uygularken, bölgesel ve küresel barış, istikrar ve refaha katkıda bulunmayı sürdürüyoruz” açıklamasında bulundu.

Bazı ülkelerin Türkiye karşıtı konjonktürel gruplaşmalara yönelmelerinin Türkiye’nin ilkeli yaklaşımlarını etkilemeyeceğini belirten Bakan Çavuşoğlu, “Türkiye, artan imkan ve kabiliyetleriyle, ahlaki değerlere dayanan, insani ve girişimci dış politikası çerçevesinde inisiyatif almaya devam edecektir. Türkiye’nin bu ilkeli ve dirayetli tutumu ülkemizin uluslararası toplumdaki saygınlığını da artırmaktadır” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, bölge ülkeleriyle ticaret yapan firmaların çıkarlarının korunması ve karşılaştıkları sorunların giderilmesinin Bakanlıklarının öncelikleri arasında olduğunu ifade etti.