Suudi Arabistan'ın Türkiye ambargosuna ilişkin AKP'den ilk açıklama

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yazılı soru önergesinde, Suudi Arabistan'ın Türkiye’ye karşı ambargosuna dikkat çekti, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan yanıt istedi.
Gürer’in önergesini yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Dış Politika gündemimizdeki tüm meseleleri milli menfaatlerimiz doğrultusunda, tarihimizin ve coğrafyamızın gerekleri çerçevesinde ele alıyoruz. Sahada ve masada etkin bir diplomasi uygularken, bölgesel ve küresel barış, istikrar ve refaha katkıda bulunmayı sürdürüyoruz” açıklamasında bulundu.
Bazı ülkelerin Türkiye karşıtı konjonktürel gruplaşmalara yönelmelerinin Türkiye’nin ilkeli yaklaşımlarını
Bakan Çavuşoğlu, bölge ülkeleriyle ticaret yapan firmaların çıkarlarının korunması ve karşılaştıkları sorunların giderilmesinin Bakanlıklarının öncelikleri arasında olduğunu ifade etti.