Suudi Arabistan'dan Husilere ateşkes teklifi

Suudi Arabistan Yemen'in başkenti Sana ve ülkenin büyük bölümünü kontrol eden Husiler'e karşı yürüttüğü saldırılarda uğradığı yenilgilerin ardından ateşkes teklifinde bulundu. Teklif Husiler'in Suudi petrol şirketi Aramco'nun tesislerini vurmasının ve Suudi güçlerinin dün Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırılarının ardından geldi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan bugün Riyad'da düzenlediği basın toplantısında Yemen'de hem Husilere hem de Mansur Hadi hükümetine ateşkes teklifini sunacaklarını duyurdu.

Suudi Bakanı "Karar artık Husiler'e kalmış. Kendi çıkarlarına mı yoksa İran'ın çıkarlarına mı öncelik verecekler" ifadesini kullandı.

BM tarafından tanınan Suudi yanlısı Hadi hükümeti teklifi memnuniyetle karşıladığını açıkladı. AP'ye konuşan Husiler'in bir üst düzey yetkilisi "Suudi inisiyatifinde yeni bir şey yok. Önce havaalanı ve liman açılmalı" dedi.

Öte yandan Husiler olarak bilinen Ensarullah Hareketi'nin liderlerinden Muhammed el Husi bugün yaptığı açıklamada yakında Marib kentinin ve diğer bölgelerin Suudi koalisyonunun işgalinden kurtarılacağını belirtti.

Muhammed El Husi "Suudi Arabistan, Amerika, İngiltere, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğerlerinin bize dayattığı saldırı ve savaş kampanyasına karşı koyuyoruz" dedi ve ülke topraklarını işgalden kurtarabilecek durumda olduklarını vurguladı.