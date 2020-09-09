Suudi Arabistan’dan Filistin açıklaması

Suudi Arabistan’dan Filistin ile İsrail arasında “kapsamlı bir çözüm için tüm çabaları desteklediği” açıklaması geldi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ülkesinin Filistin-İsrail anlaşmazlığında “kapsamlı bir çözüme ulaşmak için” tüm çabaları ve 1967 savaşı öncesindeki sınırlar temel alınarak bir Filistin devletinin kurulmasını desteklediğini bildirdi.

Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz Pazartesi günü ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede Filistin devleti kurulmadan İsrail ile ilişkilerinde "normalleşme" olmayacağını söylemişti.

Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasında ABD'nin arabuluculuğunda "ilişkilerin normalleşmesi" anlaşması geçen haftalarda imzalanmıştı.