Suudi Arabistan'dan Çin'e 50 yıl petrol ve enerji kaynağı vaadi

Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Saudi Aramco, Çin'e önümüzdeki 50 yıl boyunca petrol ve enerji ürünleri tedarik etme taahhütünde bulundu.

Pazar günü Çin Kalkınma Forumu'nda konuşan Saudi Aramco CEO'su Emin el-Nasir, şirketin "mevcut ve yeni enerji kaynaklarının paralelliği ışığında", önümüzdeki 50 yıl ve sonrasında Çin'in enerji güvenliğine öncelik vereceğini söyledi.

El-Nasir, Çin'in motor yağı ve metal olmayan malzemelerin yanı sıra nakliyat ve kimyasal alanındaki ihtiyaçlarına destek olma hedefi güden projelere daha fazla yatırım yapma fırsatlarını da gözden geçirdiklerini ifade etti.