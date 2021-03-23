Suudi Arabistan'dan Çin'e 50 yıl petrol ve enerji kaynağı vaadi

Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Saudi Aramco, Çin'e önümüzdeki 50 yıl boyunca petrol ve enerji ürünleri tedarik etme taahhütünde bulundu.

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Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Saudi Aramco, Çin'e önümüzdeki 50 yıl boyunca petrol ve enerji ürünleri tedarik etme taahhütünde bulundu.

Pazar günü Çin Kalkınma Forumu'nda konuşan Saudi Aramco CEO'su Emin el-Nasir, şirketin "mevcut ve yeni enerji kaynaklarının paralelliği ışığında", önümüzdeki 50 yıl ve sonrasında Çin'in enerji güvenliğine öncelik vereceğini söyledi.

El-Nasir, Çin'in motor yağı ve metal olmayan malzemelerin yanı sıra nakliyat ve kimyasal alanındaki ihtiyaçlarına destek olma hedefi güden projelere daha fazla yatırım yapma fırsatlarını da gözden geçirdiklerini ifade etti.

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