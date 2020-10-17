Suudi Arabistan'daki Türkiye boykotunun fotoğrafı

Suudi Arabistan'ın Türk mallarına "resmi" olmayan boykotu sürüyor.

Dünya'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren bir markette çekilen fotoğrafla boykot uygulaması da görüntülenmiş oldu. Türk markası Korkmaz Çelik'in ürünlerini raflardan kaldırarak bir alana toplayan market, "Türk mallarına dokunmayın" başlıklı notlar yerleştirdi. Benzer manzaraların birçok satış mağazasında yaşandığı belirtiliyor.

Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı Türk mallarına boykot çağrısında bulunmuştu.