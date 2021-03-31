Suudi Arabistan’da salgın önlemi: Teravih namazı 10 rekata indirildi

Suudi Arabistan’da Ramazan’da camilerde Covid-19 nedeniyle alınacak önlemler duyuruldu. Buna göre teravih namazının 20 rekat yerine 10 rekat kılınmasına karar verildi.

Mekke’deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi’nin yönetiminden yapılan açıklamada hac ve ibadet için gelenlere Covid-19 aşılarını yaptırmaları çağrısında bulunuldu.

Suudi Arabistan’da son açıklanan verilere göre, toplam koronavirüs vaka sayısı 388 bin 866 oldu. Ülkede 6 bin 656 kişi Covid-10 nedeniyle yaşamını yitirdi, aktif vaka sayısı ise 4 bin 906 olarak duyuruldu.