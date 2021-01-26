Suudi Arabistan'da patlama

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da patlama meydana geldiği, söz konusu patlamanın bir füzenin düşürülmesi nedeniyle yaşandığı ifade edildi.

Haber Merkezi

Reuters'ın görgün tanıklarına dayandırdığı haberine göre Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir patlama meydana geldi.

​Al Arabiya, hava savunma sistemlerinin Riyad semalarında balistik füze düşürdüğünü yazdı. 