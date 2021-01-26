Reuters'ın görgün tanıklarına dayandırdığı haberine göre Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir patlama meydana geldi.
Al Arabiya, hava savunma sistemlerinin Riyad semalarında balistik füze düşürdüğünü yazdı.
Haber Merkezi
Çağdaş Gökbel
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Suudi Arabistan'da patlama
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da patlama meydana geldiği, söz konusu patlamanın bir füzenin düşürülmesi nedeniyle yaşandığı ifade edildi.
Haber Merkezi
Reuters'ın görgün tanıklarına dayandırdığı haberine göre Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir patlama meydana geldi.
Al Arabiya, hava savunma sistemlerinin Riyad semalarında balistik füze düşürdüğünü yazdı.