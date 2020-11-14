Suudi Arabistan Türkiye'ye ambargoyu genişletiyor: Yeni yasak geldi

Suudi Arabistan, Türkiye’den kanatlı eti ve ürünleri, kırmızı et ve ürünleri, sofralık ve kuluçkalık yumurta, süt ve süt ürünleri, balıkçılık ve su ürünleri ile bal ve ürünleri ithalatını 15 Kasım 2020 tarihinden itibaren askıya alınacağını duyurdu.

Bloomberg HT'nin haberine göre, Türkiye’nin Riyad Ticaret Müşavirliğinden alınan e-posta mesajında, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde alınan bir Nota'ya atıfla, Türkiye'den gerçekleştirilen hayvansal ürünlerde ithalatın askıya alınma kararı, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından ilgili ihracatçı birliklerine yazılı olarak iletildi.

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer, konuya ilişkin "Suudi Arabistan siyasi nedenlerden dolayı su ürünleri ve hayvansal mamullerine uyguladığı ambargoyu 15 Kasım 2020 tarihinden itibaren tamamen uygulamaya geçiriyor. Geçen yıl ki 12 aylık 92 milyon dolarlık ihracatımızla altıncı büyük ihracat pazarımız konumunda olan Suudi Arabistan, son 12 aylık ihracatımızın 79 milyon dolara gerilemesi nedeniyle dokuzuncu büyük ihracat pazarımız konumuna geldi. Zaten Ekim 2020 ihracatımızda Suudi Arabistan, 2 milyon dolarlık ithalatı ile ilk yirmi pazarımız arasında dahi yer almıyor" dedi.