Suudi Arabistan petrol tesislerine saldırı düzenlendiğini doğruladı

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'nın Enerji Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı habere göre, ülkenin doğu kesimindeki Ras Tanura bölgesine insansız hava aracı ile saldırı gerçekleştirildi.

Saldırıda dünyanın en büyük petrol limanlarından Ras Tanura Limanı'nın hedef alındığı, ayrıca Aramco tesislerine balistik füzeyle saldırıldığı belirtildi.

Saldırılarda can kaybı olmadığı belirtildi.

Öte yandan Husiler'in askeri sözcüsü Yahya es-Seri, Suudi Arabistan topraklarının iç bölgelerindeki hassas mevzilere yönelik büyük bir operasyon düzenlediklerini söylemişti.

Seri, 8 balistik füze ve 14 İHA'yla düzenlenen saldırıda, Ras Tanura Limanı'nda bulunan Saudi Aramco şirketi ile Demmam, Asir ve Cazan kentlerinde bulunan askeri hedeflerin tam isabetle vurulduğunu dile getirmişti.