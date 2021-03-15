'Suudi Arabistan Mekke ve Medine'deki okullarımızı fiilen kapatmıştır'

Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitimi Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar alt komisyonunda, Suudi Arabistan'da 5 şehirde Türkçe eğitim veren okullar olduğunu ancak bazı sıkıntılar yaşandığını belirterek, "Suudi Arabistan hükümeti özellikle Mekke ve Medine'deki okullarımızı tüm girişimlere rağmen 2020 sonunda fiilen kapatmıştır" dedi.

AjansBizim’den Ayla Ganioğlu'na konuşan TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar alt komisyonu üyesi CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "Suudi Arabistan’ın kararının kabul edilemez olduğunu, iki ülke ilişkilerindeki sorunların oradaki Türk vatandaşlarının mağduriyetine neden olmaması gerektiğini" söyledi.

Çakırözer şöyle konuştu:

"Orada yaşayan çok sayıda yurttaşımızın evlatlarının Türkçe öğretimini noktasında çok büyük mağduriyet var. Bu tutumu kabul edilemez. Suudi Arabistan’ın, Türk ürünlerine boykot ve yaptırımları da var, bu da kabul edilemez. Ülkeler aralarında sorunlar yaşanabilir ama bu sorunların bedelini vatandaşlarımızın ödememesi gerekir. Bir an önce bu yanlıştan dönülmesi gerekir. Türkiye’nin yalnızlaşma politikası yerine komşularıyla, bölge ülkeleriyle iyi ilişkiler kurduğu bir noktaya girmesi gerekir. Suudi Arabistan’ın tutumuyla ilgili de gerekli adımlar atılmalı ve ülkeler arasındaki sorunlar vatandaşlarımızı mağdur etmemeli."