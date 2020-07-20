Suudi Arabistan Kralı hastaneye kaldırıldı

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, safra kesesindeki iltihap nedeniyle başkent Riyad'daki hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, gece yarısı hastaneye kaldırıldı.

Resmi haber ajansı SPA, başkent Riyad'da hastaneye yatırılan Kral Selman'ın safra kesesinde iltihap olduğunu duyurdu.

2015 yılında tahta oturan Kral, 84 yaşında.

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