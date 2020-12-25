Suudi Arabistan: Kızıldeniz'de deniz mayını ticari gemiyi vurdu

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri, Kızıldeniz'de bir ticari yük gemisinin Husiler tarafından yerleştirildiği iddia edilen deniz mayınıyla hedef alındığını ileri sürdü.

Reuters'ın aktardığına göre Suudi liderliğindeki koalisyon tarafından yapılan açıklamada gemide hafif hasar meydana geldiği, can kaybı yaşanmadığını bildirdi.

Açıklamada Yemen'de İran destekli Husi güçlerinin Kızıldeniz'in güneyi ve Babülmendep Boğazı'na deniz mayını yerleştirmeyi sürdürdüğü ileri sürülerek bunun "uluslararası gemicilik ve küresel ticarete ciddi bir tehdit oluşturduğu" ifadesine yer verildi.