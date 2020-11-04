Suudi Arabistan ‘Kafala sistemi’ni gevşeteceğini duyurdu

Suudi Arabistan’da yabancı işçilere uygulanan ve kölelik koşulları dayatan “kafala sistemi”ni gevşetecek planının Mart 2021'de yürürlüğe gireceği açıklandı.

Yedi yıldır uygulanan “kafala sistemi”ne göre krallığa çalışmak için gelen yabancı bir işçi sözleşme yaptığı patronun izni olmadan iş değiştiremiyor ve pasaportuna el konulduğu için ülkeden de ayrılamıyor.

Suudi Arabistan İnsan Kaynakları Bakan Yardımcısı Abdullah bin Nasır Ebutuneyn gazetecilere yaptığı açıklamada yabancı işçilerin sözleşme kısıtlamalarının hafifletileceğini ve işçilere iş değiştirme ve işveren izni olmadan ülkeyi terk etme hakkının tanınacağını söyledi.

Ebutuneyn bu planla "cazip bir emek piyasası" yaratmayı amaçladıklarını kaydetti.

Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerinde uygulanan kafala sistemi nedeniyle ne iş değiştirebilen ne de ülkeyi terk edebilen binlerce yabancı işçinin ya kötü çalışma koşulları nedeniyle ya istismara maruz kalarak yaşamını yitirdiği biliniyor.

Geçen yıl Ekim ayında sistemi kaldıracağını açıklayan Katar'da ise kafala sistemi hâlâ uygulanıyor.