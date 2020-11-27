'Suudi Arabistan İsrail'le normalleşme anlaşmasını Biden dönemine erteledi'

Suudi Arabistan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in ardından İsrail'le ilişkilerini normalleştirecek bir sonraki ülke olacağı düşünülüyordu.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan yetkililer, Riyad'ın bu adımı ABD başkanlık seçimlerinin galibi Joe Biden'ın göreve geleceği 20 Ocak 2021 sonrasına ertelediğini söyledi.

Gazetenin haberinde Suudi ve ABD'li yetkililerin, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın seçim sonuçlarını gördükten sonra anlaşma yapmama yönünde karar aldığı iddiasına yer verildi.

Yetkililer, Veliaht Prens'in normalleşme anlaşmasını daha sonra Biden ile ilişkilerini güçlendirmek amacıyla kullanmayı umduğunu ve şu an adım atma konusunda isteksiz olduğunu kaydetti.

Reuters'a konuşan diplomatlar da benzer bir durumun söz konusu olduğuna dikkat çekerek, Muhammed bin Selman'ın normalleşmeyi Biden'ın Suudi Arabistan'daki insan hakları meselelerine odaklanmaması için kullanacağını ifade etti.

Geçen hafta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yla Suudi Arabistan'a gizli bir ziyaret düzenlediği öne sürülmüştü.

Ziyarette yapılan temaslarda normalleşmenin ele alındığı iddia edilmiş, Tel Aviv ve Riyad bu iddiaları reddetmişti.