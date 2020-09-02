Suudi Arabistan, İsrail-BAE uçuşlarına hava sahasını açtı

Suudi Arabistan’ın resmi haber ajansı SPA, krallığın sivil havacılık kurumunun Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasındaki ticari uçuşlara hava sahasını açtığını duyurdu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da kararı memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

SPA’nın haberinde BAE’nin tüm ülkelerden geliş ve tüm ülkelere gidiş seferleri için Suudi Arabistan’dan hava sahasını açmasını talep ettiği, krallığın da bu talebe olumlu yanıt verdiği bildirildi.

İsrail’i resmi olarak tanımayan Suudi Arabistan, İsrail uçaklarına hava sahasını resmen açmış oldu.

İsrail Başbakanı Netanyahu yayımladığı video mesajında kararı “gerçek barışın meyveleri” diye yorumlayarak memnuniyetle karşıladığını bildirdi. Netanyahu Suudi Arabistan’ın hava sahasını açmasının turizmi geliştireceğini, uçuş maliyetlerini düşüreceğini ve Doğu Asya’ya seyahat süresini azaltacağını söyledi.

ABD arabuluculuğunda BAE, İsrail ile diplomatik ilişkilerini başlatma kararı alırken, iki ülke arasındaki ilk ticari uçak seferi Pazartesi günü yapılmıştı.

Tel Aviv’den kalkan İsrail devlet havayolu şirketi El Al'a ait uçak Abu Dabi’ye inmiş ve Suudi Arabistan hava sahasını açık bir şekilde kullanan ilk İsrail uçağı olmuştu. Uçakta ABD Başkanı Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile BAE ile “normalleşme” anlaşmasını görüşmek üzere emirliklere giden İsrailli heyet de bulunuyordu.