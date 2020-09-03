Suudi Arabistan Hava Yolları'ndan Türkiye dahil 25 ülkeye seyahat şartları

Suudi Arabistan Hava Yolları, Covid-19 önlemleri çerçevesinde Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 25 ülkeye gidiş-dönüş seyahat için bazı şartların getirildiğini açıkladı.

Sputnik'in haberine göre, yazılı açıklamada, tüm yolcuların sağlıkla ilgili koşullara uyacaklarını taahhüt ettikleri formu doldurmaları ve havalimanına ulaştıklarında ilgili sağlık kontrol merkezine teslim etmeleri gerektiği belirtildi.

Sağlık çalışanlarının 3 gün, diğer yolcuların ise 7 gün evde karantinaya tabi tutulacağı aktarılan açıklamada, yolcuların "Tetamman" ve Tawakkalna (Covid-19 KSA) isimli iki uygulamayı telefonlarına indirerek giriş yapması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, yolcuların, seyahat ettikleri yere ulaştıktan sonra 8 saat içinde Tetamman uygulaması üzerinden evlerinin konumunu belirlemesi ve Kovid-19 belirtilerini takip ederek herhangi bir belirtinin ortaya çıkması halinde acilen 937 numaralı telefon hattını araması ya da zorunluluk halinde sağlık merkezine gitmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, yolcuların Tetamman uygulamasına girerek günlük sağlık değerlendirmesini yapması ve taahhütnamede belirtilen karantina şartlarına uyması gerektiği belirtildi.

Suudi Arabistan Hava Yollarının seyahat şartları getirdiği ülkeler şu şekilde sıralandı:

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Umman, Bahreyn, Mısır, Lübnan, Fas, Tunus, Çin, Birleşik Krallık, İtalya, Almanya, Fransa, Avusturya, Türkiye, Yunanistan, Bangladeş, Filipinler, Malezya, Güney Afrika, Sudan, Etiyopya, Kenya, Nijerya, ve Endonezya.

Suudi Arabistan yönetiminin Covid-19 önlemleri çerçevesinde 15 Mart'ta askıya aldığı uluslararası uçuşlar henüz başlamadı.