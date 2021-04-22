'Süt banyosu'ndan 15 yıl hapsi istenen işçiler hakim karşısında

Konya'da süt toplama merkezinde, kazanda süt banyosu yaptığı iddia edilen Emre Sayar ile o anları cep telefonuyla kaydedip görüntüleri paylaşan Uğur Turgut'un yargılanmasına başlandı.

İşçiler hakkında "içilecek sulara veya yenilecek veya içilecek veya kullanılacak veya tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürmek" suçundan 2'şer yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İşçiler savunmalarında kazandaki sıvının süt değil deterjanlı su olduğunu ve görüntüleri şaka amacıyla çektiklerini söylediler.

Konya 5'inci Ağır Ceza Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya Sayar ve Turgut, taraf avukatları ile Tarım ve Orman Bakanlığı avukatı katıldı.

DHA'nın haberine göre süt toplama merkezinde 3 aydır çalıştığını belirten Emre Sayar, savunmasında olay gününü anlattı. Sayar, şunları söyledi:

"O gün tek ve yoğun çalışıyordum. Toplama merkezinden çıkış yapılan sütlerin hesaplarında karışıklık yaptım. Müdürüm Uğur Turgut geldi ve durumu ona anlattım. 1,5 tonluk sütü hesaplarda karışıklık olduğu için bulamadık. Beraber hesaplamaya başladık. Bu sırada bana sürekli kızıyordu. Daha sonra temizlik teknesinin içerisine girmemi istedi. Temizlediğimiz tanktan süt artığı olan sıvıyı aldık. Tekneye koyduk. 2 maşrapa kadar. Daha sonra sıcak su ekledik. Suçluluk duygusu hissettiğim için ilk başta girmek istemedim. Daha sonra kabul ettim ve 'Kıyafetlerimle mi gireyim?' diye sordum. O da 'Hayır üzerini çıkar gir' dedi. Teknenin içine girdikten sonra 1-2 dakikada kadar kaldım. Daha sonra çıktım ve tekne içindeki suyu rögara tahliye ettim. Ama sosyal medya üzerinden paylaşıldığını bilmiyordum. Bizim iş yerindeki çalışanlar arasındaki WhatsApp grubuna attı. Videonun oradan yayıldığını düşünüyorum. Biz bu tekneyi tahliye ettik. Ticaret amaçla kullanmadık. Beraatimi istiyorum.''

Uğur Turgut ise savunmasında videoyu şaka amaçlı çektiklerini belirterek, "Emre'nin ifadelerinin hepsi doğru. Attığım mesaj da doğru. Ceza amaçlı değil, şaka amaçlı yaptım. Videoyu 'Tiktok'ta arkasına müzik eklemek için kullandım. Telefonuma kaydettikten sonra hemen sildim. WhatsApp grubuna attım. Attıktan sonra gruptaki herkese paylaşmamaları için tembihledim. O teknenin içinde sürekli su bekler. Temizlik vakti geldiğinde ise içerisine deterjan koyuyoruz. Makina yardımıyla boşalan süt kazanlarını tazyikli suyla temizliyoruz. Beyaz rengini vermesi için deterjanlı suyu teknenin içine atmıştık" diye konuştu.

İfadelerinin ardından mahkeme başkanı, iş yerinde çalışan Mustafa Coşkun'un tanık olarak dinlenmesine, 2 sanık hakkındaki 'adli kontrol' kararının kaldırılmasına karar verip duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Ne olmuştu?

Konya Meram Sanayi Sitesi'nde bir şirkete ait olan süt toplama merkezinde işçilerden Emre Sayar'ın kazanda beyaz bir sıvının içinde banyo yaptığı görüntüler Uğur Turgut tarafından sosyal medyada paylaşılmıştı. 6 Kasım'da sosyal medyada hızla yayılan görüntülerin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı işyerinin ruhsatını iptal ederek para cezası uygulamıştı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Emre Sayar ve Uğur Turgut, 7 Kasım'da sevk edildikleri mahkemece tutuklanmış, 6 gün tutuklu kaldıktan sonra 12 Kasım’da avukatlarının bir üst mahkemeye itirazı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere tahliye olmuştu.