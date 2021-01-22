'Süt banyosu' yapanlara istenen ceza belli oldu

Konya'da çalıştıkları süt toplama merkezinde kazanda sütle banyo yapan 2 sanık hakkında hazırlanan iddianamede kabul edildi. 

Haber Merkezi

Konya'da faaliyet gösteren Benefit Süt Toplama Merkezi’nde bir kişinin süt tankerini küvet gibi kullanarak "banyo yaptığı" görüntülerin TikTok'ta paylaşılmasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

İddianamede tutuksuz yargılanan 2 kişi için "içilecek sulara veya yenilecek veya içilecek veya kullanılacak veya tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürmek" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

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