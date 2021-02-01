'Süt banyosu' sonrası işten atılan işçi yeni işi için konuştu: Daha dikkatliyim

Konya’daki süt toplama merkezinde yaşanan “Süt banyosu” olayıyla gündeme gelen Emre Sayar ve Uğur Turgut tutuklanarak cezaevine girdi. Yaklaşık 6 gün cezaevinde kalan Turgut ve Sayar avukatlarının itirazı üzerine tahliye oldu.

Konya’da, bir süt toplama merkezinde ‘süt banyosu’ olayıyla gündeme gelen Emre Sayar (24) ve Uğur Turgut’un (32) hakkındaki iddianame geçtiğimiz hafta kabul edildi.

Sayar ve Turgut önümüzdeki günlerde Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkacak. Turgut ve Sayar, ‘içilecek sulara veya yenilecek veya içilecek veya kullanılacak veya tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürmek’ suçundan yargılanacak. En az 2 yıl en çok da 15 yıl hapis cezası alabilirler.

Kasım ayında ortaya çıkan olay kamuoyunda büyük tepki çekmişti. Görüntülerde kazanının içinde banyo yapan Sayar, Hürriyet'ten Musa Kesler'e konuştu. Sayar yeni bir iş bulduğunu söyleyerek şunları ifade etti: “Artık bir lastikçide çalışıyorum. Daha dikkatliyim. O kazan süt kaynatma kazanı değildi. İçindeki de süt değildi. Süt lekesi kalmış kazana sıcak su koymuştuk. Böyle bir hatayı nasıl yaptığıma inanamıyorum. Niye tutuklandık ve niye ağır cezada yargılanıyoruz onu da anlamış değilim. Dezenfektan kazanıydı. Sütler tanklara konuluyor onlar da eksi derecelerde soğuk, içine girip banyo yapılamaz.”



