'Süt banyosu' görüntüleri sonrası fabrika kapatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, bir çalışanın süt kazanının içine girerek banyo yaptığı Konya'daki süt fabrikasının faaliyetinin durdurulduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Konya’daki süt fabrikasıyla ilgili sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince işyerine gidilerek resmi kontrol gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan denetimde işyerinin insan sağlığı ve güvenirliği açısından tehlike oluşturduğu tespit edildiğinden ürünlere el konuldu ve işletmenin faaliyetinin durdurulmasına karar verildi. Çalışanların hijyen belgelerinin olmaması nedeniyle çalışan 2 kişiye 1700 TL ve 5996 Sayılı Kanun kapsamında hijyen gerekliliklerine aykırı hareket etmekten 13 bin 934 TL, hijyen kayıtlarının tutulma gerekliliklerinin uygulanmaması nedeniyle 5 bin 570 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

Ayrıca Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın da inceleme başlattığı işletme hakkında, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verildiği kaydedildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ise görüntülerdeki kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.