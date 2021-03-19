Susurluk skandalındaki kamyon şoförünün avukatı ölü bulundu

Balıkesir’de, 1996 yılında meydana gelen "Susurluk kazası"ndaki kamyonun şoförü Hasan Gökçe’nin bir dönem avukatlığını yapan İsmail Kavşut (62), evinde ölü bulundu. Kavşut’un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

DHA'nın haberine göre Balıkesir Barosu’na kayıtlı olan avukat İsmail Kavşut’un Susurluk’taki evinde hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Kavşut’un öldüğü belirlendi.

Belediye doktorunca yapılan ilk değerlendirmede Kavşut’un kalp krizine bağlı olarak hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruldu. Kavşut’un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Avukat İsmail Kavşut’un, Susurluk’ta meydana gelen ve Abdullah Çatlı’nın ölümüyle sonuçlanan kazadaki kamyon şoförü Hasan Gökçe’nin avukatlığını yaptığı öğrenildi.

Susurluk skandalı

Bucak aşiretinin reisi de olan DYP Şanlıurfa milletvekili Sedat Edip Bucak, İstanbul Kemalettin Eröge Polis Okulu Müdürü Hüseyin Kocadağ, Mehmet Özbay sahte kimlikli Abdullah Çatlı ile 1970 doğumlu Gonca Us, 1 Kasım 1996 günü akşam saatlerinde Kuşadası Onura Otel'e gelmişlerdir.

Bucak'a ait 06 AC 600 plakalı Mercedes marka siyah renkli otomobille Hüseyin Kocadağ yönetiminde İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan grup, 3 Kasım 1996 günü saat 19.25 sularında Susurluk ilçesi Çatalceviz mevkiinde benzin istasyonundan yola çıkan Hasan Gökçe yönetimindeki 20 RC 721 plakalı kamyona çarparak trafik kazası yapmıştır.

Bir milletvekili, bir emniyet müdürü ve kaçak üst düzey bir suçlunun aynı arabada bulunması kazayı tarihe "Susurluk skandalı" veya "Susurluk kazası" olarak geçirdi. Kaza üzerinde şüpheler hep devam etti.

Kazada, Mercedes'i kullanan Hüseyin Kocadağ, üzerinde Mehmet Özbay kimliği bulunan Abdullah Çatlı ve Melahat Özbay sahte kimlikli Gonca Us ölmüş, DYP Şanlıurfa Milletvekili Sedat Bucak yaralı olarak kurtulmuştur. Olay sonrası DGM Sedat Edip Bucak hakkında soruşturma açmış ve hakkında 2 yıl hapis cezası istenmiştir.

Kamyon şoförü ceza almıştı

Kazadan sonra "tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu birden çok kişinin ölümüne yol açmak" suçundan tutuklanan Gökçe, 8'de 6 kusurlu bulunduğu kaza nedeniyle Susurluk Asliye Ceza Mahkemesi'nce 26 Mayıs 1997'de 3 yıl hapis 945 bin lira ağır para cezasına çarptırılmıştı.

Hapis cezası ve o dönem 6 milyon 420 bin lira ağır para cezasına çevrilen Gökçe, kazada ölen Emniyet Müdürü Hüseyin Kocadağ'ın eşi Kıymet Kocadağ'a da 100 milyon lira tazminat ödemeye mahkum edilmişti.