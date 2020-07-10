Suriye’ye ABD yaptırımları ekmek krizine yol açabilir

Suriye’nin, ABD’nin son yaptırımlarının ardından, emperyalist kışkırtmayla başlayan savaş boyunca bile yaşanmayan bir ekmek kriziyle ilk kez karşı karşıya kalabileceği ileri sürüldü.

Reuters’ın haberine göre BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Suriye temsilcisi Mike Robson, Suriye para biriminin değer kaybının sürmesi durumunda buğday ithalatının da zora gireceğini belirtti ve 2021’ün ilk aylarında ülkede gerçek bir buğday kıtlığı yaşanabileceğini ileri sürdü.

Robson “Şimdiden halkın öğünlerini kıstığına dair işaretler var” dedi.

Haberde Lübnan’daki ekonomik krizin de Suriye’yi olumsuz etkilediği ve Dünya Gıda Programı verilerine göre Suriye’de son altı ay içinde gıda güvenliğine sahip olmayan nüfusun 7,9 milyondan 9,3 milyona çıktığı bildirildi.

Bir devlet memurunun 50 bin Suriye poundu olan maaşının yalnızca birkaç gün yettiğini ve geri kalan zamanda borçla yaşadığını dile getirdiğini aktaran haberde aynı memurun “İnsanlar mobilyalarını satıyorlar. Hayatımızda daha önce böyle bir şey yaşamadık” sözlerine yer verildi.

Suriye hükümeti, koronavirüs pandemisi sürecinde Haziran ayında ABD tarafından açıklanan Caesar adı verilen yeni yaptırımların Suriye halkını hedef aldığını açıklamıştı.

Suriye poundu geçen sonbahardan itibaren dolar karşısında 6 kat değer kaybederken son yaptırımların özellikle Suriye’nin tahıl ithalatını engelleyeceği belirtiyor.

Suriye’nin savaş öncesinde bir yıldan fazla yetecek buğday stoklayabilen ve hububat ihraç eden bir ülke olduğu biliniyor.

Ancak ülkedeki buğday üretiminin yüzde 70’inin ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri’nin kontrolündeki bölgelerde yapılıyor olması ve son ABD yaptırımları ve kur kriziyle birlikte bu bölgelerdeki hasadın ülke geneline dağıtılmasının engellenmesi sonucunda ülkenin hububat ithalatı ihtiyacının artacağı kaydediliyor.

Suriye Demokratik Güçleri’nin kontrol ettiği bölgelerde, yerel yönetimin üreticiden buğdayı dolar üzerinden satın alacağını ve 18 aylık buğdayı stokladıktan sonra kalan ürünü satabileceğini açıklamasının ardından Suriye hükümetinin bu konuda elinin zorlaşacağı ifade ediliyor.

Reuters’ın haberinde, Suriye genelinde bu yıl 4 milyon ton buğdaya talep olduğu ancak hükümetin bu yıl 2,8 milyon tonluk bir üretim beklediği ifade ediliyor. Buna göre Suriye dışarıdan buğday satın almak durumunda. Ancak son ABD yaptırımlarının Suriye’nin ithal ettiği ürünlere ulaşmasını güçleştireceği, devletin tahıl ithalatını gerçekleştiren Hubub’un geçen yıl açtığı ihalelerin gerçekleştirilemediği öne sürülüyor.

Hubub Başkanı Yusuf Kasım 2019 yılında Rusya’dan toplam 310 milyon dolar değerinde 1,2 milyon tonluk buğday ithalatının gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

Reuters’ın haberinde ABD’li siyaset analistlerinin “Suriye’nin ilk kez ekmek krizi yaşayabileceği” yorumlarına yer verilirken, -sektörden bir Rus kaynağa dayanılarak Rusya'dan buğday tedarikinin sürdüğü, ancak ödeme ve gemilerin buğday sevkiyatına uygunluğu konusunda sorunların yaşandığı kaydedildi.

Suriye hükümeti ekmek kuyruklarının teknik sorunlardan kaynaklandığını açıklamış ve Haziran ayında devletin buğday alımı sırasında yerel mahsülün tümünü satın alacağını dile getirmişti.