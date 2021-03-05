Suriye'nin kuzeyinde Cerablus'ta patlamalar

Suriye'nin kuzeyinde TSK ve ÖSO kontrolündeki Cerablus ve El Bab'da patlama sesleri duyulduğu belirtildi.

Suriye devlet televizyonu El İhbariye'nin görgü tanıklarına dayandırdığı haberine göre bölgeden patlama sesleri geldi.

Patlamaların bölgedeki petrol rafinelerini vurduğu belirtildi.

AA: Balistik füzelerin kim tarafından atıldığı belirsiz

AA, Suriye'nin Türkiye sınırındaki Cerablus ilçesinin Hamran bölgesi ile Bab ilçesinin kuzeydoğusundaki Terhin bölgesinin akşam saatlerinde balistik füzelerle hedef alındığını duyurdu. Ajans Hamran’daki saldırıda ilk belirlemelere göre 1 sivilin yaşamını yitirdiğini, 18 sivilin yaralandığını, Terhin'deki saldırıda ise can kaybına ilişkin henüz bilgi alınamadığını yazdı.

Ajans balistik füzelerin kim tarafından atıldığının henüz tespit edilemediğini kaydetti.