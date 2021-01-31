Suriye'nin Azez ve Bab ilçelerinde patlamalar: 10 ölü, 24 yaralı

Suriye'de TSK ve ÖSO kontrolündeki Azez ve Bab'da iki ayrı patlamada 10 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

Haber Merkezi

Suriye'de TSK ve ÖSO kontrolündeki Azez ve Bab ilçelerinde meydana gelen iki ayrı patlamada 10 kişi yaşamını yitirdi, 24 kişi yaralandı.

Afrin'de dün düzenlenen bir bombalı saldırıda da en az 4 kişi yaşamını yitirmiş, 13 kişi yaralanmıştı.

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