Suriye'de TSK ve ÖSO kontrolündeki Azez ve Bab ilçelerinde meydana gelen iki ayrı patlamada 10 kişi yaşamını yitirdi, 24 kişi yaralandı.
Afrin'de dün düzenlenen bir bombalı saldırıda da en az 4 kişi yaşamını yitirmiş, 13 kişi yaralanmıştı.
Yavuz Karamahmutoğlu
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Suriye'nin Azez ve Bab ilçelerinde patlamalar: 10 ölü, 24 yaralı
Suriye'de TSK ve ÖSO kontrolündeki Azez ve Bab'da iki ayrı patlamada 10 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.
Haber Merkezi
Suriye'de TSK ve ÖSO kontrolündeki Azez ve Bab ilçelerinde meydana gelen iki ayrı patlamada 10 kişi yaşamını yitirdi, 24 kişi yaralandı.
Afrin'de dün düzenlenen bir bombalı saldırıda da en az 4 kişi yaşamını yitirmiş, 13 kişi yaralanmıştı.