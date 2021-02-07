Suriye'den Türkiye'nin Halep'te fakülte açma kararına sert tepki

Suriye Dışişleri Bakanlığı, dün Resmi Gazete'de yayımlanan Suriye’nin Halep kentinde İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne bağlı bir fakülte ve yüksekokul açılmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı'na sert tepki gösterdi.

Uluslararası bir anlaşma olmaksızın yabancı bir ülke toprağında birimler kurulması, o ülkenin egemenliğini tanımamak anlamına geliyor.

SANA'nın haberine göre, Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türkiye'nin Halep'in kuzeyindeki El Rai'de (Çobanbey) fakülte ve yüksekokul açma kararı "tehlikeli bir hamle" diye nitelendi ve bunun uluslararası hukuk ve BM Sözleşmesinin açık bir ihlali olduğu vurgulandı.

Bakanlık, Suriye'nin bu kararı kategorik olarak reddettiğini ifade etti.

Açıklamada ayrıca bu kararın Türkiye hükümetinin Suriye'deki cihatçı örgütlere destek vererek Suriye'deki krizi uzatma yönündeki pratiklerinin de bir devamı olduğu ifade edildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı olarak Suriye toprağı olan Halep’te Çobanbey Tıp Fakültesi ve Çobanbey Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kurması kararı tepki çekerken, benzer adımlar daha önce de atılmıştı. Daha önce de Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak Bab’da İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Azez’de İslami İlimler Fakültesi ve Afrin’de Eğitim Fakültesi kurulması kararı alınmıştı.