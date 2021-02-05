'Suriye'den elinizi çekin' paylaşımı nedeniyle yargılanan TKP üyesi beraat etti

Denizli'de TKP üyesi Ali Dündar, partisinin 9 Ekim 2019'da yaptığı "Suriye'den elinizi çekin" başlıklı açıklamayı sosyal medya hesabından paylaşarak "terör örgütü propagandası" yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.

Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 Şubat'ta görülen duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcılık Dündar'ın paylaşımlarının hükümetin dış politikasını eleştiri niteliğinde olduğunu ve suç unsuru oluşmadığını kaydetti ve Dündar'ın beraatına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti "atılı fiilin yasal unsurları oluşmamış olması, sanığa yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle" Dündar'ın beraatına, yargılama giderlerinin hazine üzerine bırakılmasına karar verdi.

TKP Merkez Komitesi tarafından 9 Ekim 2019'da TSK'nin Suriye'ye başlattığı "Barış Pınarı Harekatı" hakkında yapılan açıklamada "AKP sekiz yıldır büyük bir suç işliyor. Başka bir ülkenin egemenlik haklarını hiçe sayıyor. Suriye topraklarında açıkça bölücü, cihatçı çeteleri besliyor, eğitiyor ve onları silahlı güç olarak kullanıyor. AKP iktidarı ABD ile birlikte Suriye'de yaşanan bu insanlık dramının asli suçlusudur. Suriye'de halka özgürlük getirme adına giriştikleri bu suç sadece Suriye'de değil tüm bölgede yıllarca giderilemeyecek bir yara açmıştır" denilmişti.

Açıklamada "Bugün AKP'nin, egemenliğini hiçe saydığı bu ülkede Türkiye'nin güvenliği gerekçesi ile giriştiği bu harekât kabul edilemez. Üstelik bunun yerlerinden olmuş Suriyelilerin yurtlarına geri döndürülmesi iddiası ile açıklanıyor olması büyük bir riyakarlıktır. Yurdumuzun güvenliğini asıl tehdit eden NATO'su, ABD'si ile emperyalist güçler ve onlarla işbirliğinde ısrar edenlerdir. Suriye halkının barış ve huzura kavuşması ise ancak her tür emperyalist ve işgalci odağın bölgeden elini çekmesi ile mümkün olabilecektir. Suriye'nin geleceğine Suriyeliler karar vermelidir" ifadelerine yer verilmişti.