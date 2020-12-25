Suriye’den BM’ye: Sorumluluğunuzu yerine getirip İsrail’in saldırılarını durdurun

Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in topraklarına yönelik saldırılarını kınayarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerini bu saldırıları durdurmaya çağırdı.

BM Genel Sekreteri ve BM Güvenlik Konseyi Başkanı’na gönderilen mektupta, İsrail’in bugün sabah saatlerinde Suriye’nin Hama bölgesine Lübnan hava sahası üzerinden çok sayıda füzeyle saldırdığı belirtildi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, BM Güvenlik Konseyi’nin 1974 tarihli ve 350 sayılı kararının açık bir ihlali olan bu saldırının Suriye ordusunun dış destekli militanlara karşı başlattığı hamleyi hedeflediğini bildirdi.

SANA’nın haberine göre mektupta İsrail’in Şam’a karşı “tehlikeli saldırgan yaklaşımı"nın ABD’nın “sınırsız” desteği olmadan devam edemeyeceği belirtildi ve Washington’ın yanısıra bazı BMGK ülkelerinin de Tel Aviv’e hesap vermekten muafiyet tanıdığına işaret edildi.

Mektupta “Bu türden saldırılar bölgenin güvenlik ve istikrarını tehlikeye atmaktadır, devamı kabul edilemez ve sonuçları olacaktır” denildi.

Bakanlık BMGK üyesi ülkeleri “sessizliklerini kırmaya” ve İsrail’in Suriye halkına karşı işlediği suçlarının ve saldırılarının tekrarlanmasını engellemek için derhal kararlı tedbirler almak üzere kendi üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırdı.