Suriye'deki ABD Güçleri Sözcüsü'nden SDG'ye kutlama

Suriye'deki ABD öncülüğündeki koalisyonun sözcüsü Wayne Marotto, IŞİD'e karşı Kobani direnişinin yıldönümü gerekçesiyle Suriye Demokratik Güçleri (SDG) için kutlama mesajı yayınladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Marotto, koalisyona destek verdiği için Kürt güçleri tebrik ettiğini söyledi.

Marotto, "Bugün Kobani Kurtuluş Günü. Koalisyonun hava saldırı desteğini alan Kürt savaşçılar, 26 Ocak 2015'te Kobani'yi kurtardı ve IŞİD'in yenilmez olmadığını gösterdi ve elinden stratejik bir hedefi aldı. Güvenilir ve yetenekli bir ortaklık örneği olan Kürtlere tebrikler" ifadelerini kullandı.

Marotto, başka paylaşımda, SDG'nin koalisyon güçleri ile işbirliğinin devam ettiğini belirtti.