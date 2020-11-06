Suriye’de ülke genelinde elektrikler kesildi

Suriye devlet televizyonu El İhbariye, enerji bakanlığına dayanarak verdiği haberde, elektrik hatlarındaki arıza nedeniyle ülkenin tamamında elektrik kesintisi meydana geldiği ve arızanın kademeli olarak giderilmeye başladığını belirtti.

Elektrik hatlarındaki arızanın nedeninin henüz belirlenemediği, ekiplerin kesintinin sebebini araştırdığı kaydedildi.

Ağustos ayında Şam yakınlarındaki bir doğalgaz boru hattında meydana gelen patlamanın ardından ülkenin tamamında elektrik kesintisi meydana gelmiş ve bunun bir terör saldırısı olduğu belirtilmişti.

