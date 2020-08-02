Suriye'de Rojava petrolü Barzani üzerinden satılıyor

Suriye'deki Kürt hakimiyet alanından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) her gün binlerce varil petrol gidiyor.

Iraq Oil Report'ta yer alan habere göre, bölgede petrol ticareti, 2014'te başladı ve o günden bu yana dönüşüm geçirdi. Muhabirlerin Suriyeli petrol yetkililerinden, Iraklı sınır yetkililerinden, petrol ve akaryakıt tüccarlarından ve IKBY'li ham petrol alıclarından aldığı bilgiye göre, petrol ticaretine ilişkin bazı detaylar belirsizlik taşısada bölgedeki petrol ticaretinden her ay onmilyonlarca dolar kazanıldığı düşünülüyor.

Iraq Oil Report haberinde muhabirlerine Rojavalı bir üst düzey siyasi liderin şöyle söylediği iddia ediliyor:

"Petrolümüz var ve müşteri kimse satıyoruz. Bu serbest piyasa, herkes istediği şeyin ticaretini yapar. Petrol geliri, özerk yönetimimiz tarafından idare ediliyor ve tüm gelir, bölgedeki hizmetleri ve güvenliği sağlamak için kullanılıyor."